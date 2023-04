Inter, Acerbi: “Ora dobbiamo rincorrere il treno Champions per nostre colpe” (Di giovedì 6 aprile 2023) Francesco Acerbi è diventato guida e simbolo dell’Inter targata Simone Inzaghi. Uscire dal periodo complicato per i nerazzurri diventerà fondamentale per centrare il piazzamento stagione della qualificazione alla prossima Champions League, oltre a dare tuto nel quarto di finale di questa edizione contro il Benfica. Acerbi ha parlato sul canale YouTube della Lega Serie A. L’ex Lazio si è concentrato sulla prossima partita, oltre a dare un segnale all’ambiente che necessita della qualificazione alla prossima Champions League. Sulla Salernitana: “A Salerno ci sarà una bolgia, abbiamo dimostrato che in campionato abbiamo perso con le piccole. La Salernitana è una buona squadra, gioca bene. Adesso sono tutte finali per noi perché sono tutte difficili. Abbiamo perso con l’Empoli, abbiamo pareggiato col ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Francescoè diventato guida e simbolo dell’targata Simone Inzaghi. Uscire dal periodo complicato per i nerazzurri diventerà fondamentale per centrare il piazzamento stagione della qualificazione alla prossimaLeague, oltre a dare tuto nel quarto di finale di questa edizione contro il Benfica.ha parlato sul canale YouTube della Lega Serie A. L’ex Lazio si è concentrato sulla prossima partita, oltre a dare un segnale all’ambiente che necessita della qualificazione alla prossimaLeague. Sulla Salernitana: “A Salerno ci sarà una bolgia, abbiamo dimostrato che in campionato abbiamo perso con le piccole. La Salernitana è una buona squadra, gioca bene. Adesso sono tutte finali per noi perché sono tutte difficili. Abbiamo perso con l’Empoli, abbiamo pareggiato col ...

