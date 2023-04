Inter | Acerbi | 'Classifica? Colpa nostra Quando ero a Sassuolo ho detto no al Leicester di Ranieri'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : L'Inter torna in campo a Salerno, Acerbi: 'Ora tutte finali' - Guidolino8 : Il momento più bello con l'Inter? Lo sgambetto al Napoli. Sapevamo che c’era già distanza, però non era insormonta… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Acerbi: 'Lo sgambetto al Napoli una soddisfazione, poi da lì abbiamo perso punti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Acerbi: 'Lo sgambetto al Napoli una soddisfazione, poi da lì abbiamo perso punti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Acerbi: 'Lo sgambetto al Napoli una soddisfazione, poi da lì abbiamo perso punti' -

(3 - 5 - 2): Onana; Darmian,, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku Abbonati adesso a DAZN al costo di 29,99 al mese! Come vedere Salernitana "...GLI UNDICI - In difesa De Vrji è in pole position su, mentre D'Ambrosio è ancora ...(3 - 5 - 2) la probabile formazione: Onana; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Asslani, ...L'è partita oggi alle 17 in charter per Salerno. La seconda delle tre trasferte consecutive (... La linea dietro sarà completata da De Vrij e da Bastoni, che è in vantaggio super il ruolo ...

Acerbi a sorpresa: “Il momento più bello con l'Inter Lo sgambetto al Napoli” Tutto Napoli

Nella lunga intervista rilasciata sul canale YouTube della Lega Serie A, Francesco Acerbi si sofferma sul suo rapporto con ... Il momento più bello con l'Inter Lo sgambetto al Napoli. Sapevamo che ...La testimonianza di Francesco Acerbi sulla forza del carattere, il rapporto con Inzaghi e gli obiettivi futuri nel calcio, Inter. Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi si è raccontato in una lunga ...