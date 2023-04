Inter | a Salerno torna la LuLa A centrocampo spazio ad Asllani?

(Di giovedì 6 aprile 2023) L'è partita oggi alle 17 in charter per. La seconda delle tre trasferte consecutive (martedì sfida a Lisbona contro il Benfica per i quarti di Champions; due giorni fa semifinale d'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : ?? Direzione Salerno ?? #ForzaInter #SalernitanaInter - fcin1908it : Inter, cercasi disperatamente Lautaro. Il Mondiale si fa sentire, dati negativi. Out a Salerno - infoitsport : Inter, Acerbi: “Salerno una finale, dobbiamo rincorrere” - RDRTexano78 : @Inter Se fate gli isterici a Salerno, dallo stadio uscite se vengono a liberarvi i caschi blu ???? - CalcioPillole : A poche ore dalla sfida contro la Salernitana Francesco #Acerbi ha parlato della stagione dell'#Inter e della sua c… -

L'è partita oggi alle 17 in charter per. La seconda delle tre trasferte consecutive (martedì sfida a Lisbona contro il Benfica per i quarti di Champions; due giorni fa semifinale d'andata ...Abbiamo perso con l'Empoli, abbiamo pareggiato col Monza, abbiamo perso con lo Spezia." Conclude poi il difensore centrale dell': "La partita diè come una finale, come tutto il ...La partita diè come una finale, come tutto il campionato adesso '. Sul suo rapporto con ... Il momento più bello con l'Lo sgambetto al Napoli. Sapevamo che c'erano già tanti punti di ...

Il razzismo non si combatte squalificando Lukaku. L'Inter pensi a Salerno L'Interista

Sul match con la Salernitana: “A Salerno ci sarà una bolgia ... Sul momento migliore con l’Inter e la Supercoppa: “Lo sgambetto al Napoli. Sapevamo che c’erano già tanti punti di distanza, però non ...ha detto la sua riguardo la partita dell’Inter in programma, alle 17, allo stadio Arechi di Salerno, contro la Salernitana. Le parole di Francesco Acerbi: “A Salerno ci sarà una bolgia, abbiamo ...