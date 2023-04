Intelligenza artificiale, intervista all’ad di Iubenda: “Ma ChatGpt ha falle gravi nelle norme sulla privacy” (Di giovedì 6 aprile 2023) Andrea Giannangelo: "E' tipico delle società Usa ignorare le regole in attesa di essere sanzionate" Leggi su repubblica (Di giovedì 6 aprile 2023) Andrea Giannangelo: "E' tipico delle società Usa ignorare le regole in attesa di essere sanzionate"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Tra i sovranisti e la sinistra radicale c'è un mondo che crede nel lavoro e non nel Rdc, che crede sia folle blocca… - ultimora_pol : ChatGPT, Matteo #Salvini: 'Hanno messo al bando una chat che si occupa di intelligenza artificiale, di innovazione,… - matteosalvinimi : Incontrando oggi i giornalisti stranieri in Italia ho ribadito la mia contrarietà all’intervento del Garante della… - borrillo62 : RT @teoxandra: Un ottimo Feltri. L’intelligenza artificiale è l’ultimo dei nostri problemi. - Luca__Pagani : RT @Napalm51: Gente che si lamenta del blocco di un'intelligenza artificiale quando quella naturale non gli è bastata per capire che li han… -