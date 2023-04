Insulti razzisti, una giornata a porte chiuse per la curva della Juve (Di giovedì 6 aprile 2023) Una giornata a porte chiuse per gli Insulti razzisti a Romelu Lukaku per la curva della Juventus. È questa la decisione del giudice sportivo. La squalifica varrà anche in campionato: la prossima sfida sarà Juve-Napoli. Il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 aprile 2023) Unaper glia Romelu Lukaku per lantus. È questa la decisione del giudice sportivo. La squalifica varrà anche in campionato: la prossima sfida sarà-Napoli. Il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratoriProcura federale, i sostenitoriSoc.ntus occupanti L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

