Insulti a Lukaku, Spalletti: «Dispiace vedere queste cose. Bisogna… (Di giovedì 6 aprile 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa anche degli Insulti razzisti a Romelu Lukaku nel corso di Juventus-Inter. Insulti RAZZISTI – queste le parole di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa in vista del match in casa del Lecce, sugli Insulti razzisti a Romelu Lukaku durante Juventus-Inter. «E' una materia da approfondire bene – si legge su SportItalia.com –, dobbiamo essere convinti della soluzione, dico soltanto che è un Dispiacere vedere queste cose nei nostri stadi e che se vogliamo essere all'altezza del calcio europeo bisogna cambiare qualcosa. Pure nel festeggiare quando si vince, nelle prime pagine dipende cosa si ...

