Innovazione e commercio: l’impatto del digitale sulle attività locali (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel mondo sempre più interconnesso e digitale di oggi, le attività commerciali locali devono affrontare nuove sfide per rimanere competitive e mantenere la propria posizione sul mercato. Le nuove tecnologie stanno infatti avendo un impatto enorme anche sulle piccole e medie aziende, che quando riescono ad adattarsi ai cambiamenti in corso riescono a ottenere anche vantaggi consistenti. Ecco dunque cosa sta cambiando e come le attività locali possono sfruttare le nuove tecnologie. La digitalizzazione tra novità globali e commercio locale La digitalizzazione sta rivoluzionando il modo in cui le persone fanno acquisti e interagiscono con i negozi di beni fisici e i fornitori di servizi. Grazie alla rete internet, infatti, per i consumatori è oggi molto più facile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel mondo sempre più interconnesso edi oggi, lecommercialidevono affrontare nuove sfide per rimanere competitive e mantenere la propria posizione sul mercato. Le nuove tecnologie stanno infatti avendo un impatto enorme anchepiccole e medie aziende, che quando riescono ad adattarsi ai cambiamenti in corso riescono a ottenere anche vantaggi consistenti. Ecco dunque cosa sta cambiando e come lepossono sfruttare le nuove tecnologie. La digitalizzazione tra novità globali elocale La digitalizzazione sta rivoluzionando il modo in cui le persone fanno acquisti e interagiscono con i negozi di beni fisici e i fornitori di servizi. Grazie alla rete internet, infatti, per i consumatori è oggi molto più facile ...

