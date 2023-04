Inghilterra, il metodo "tolleranza zero": ecco come azzerare gli sbarchi (Di giovedì 6 aprile 2023) C'è un caso di scuola sulle politiche di reazione ai flussi migratori irregolari, che certamente va analizzato. Ed è quello del Regno Unito, che segna per il primo trimestre del 2023 un calo del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È un esempio di quanto il deterrente politico sia significativo per il contenimento degli arrivi. È noto, infatti, quanto il tema dell'immigrazione clandestina sia fortemente d'impatto per le opinioni pubbliche dei Paesi d'approdo e il premier inglese Rishi Sunak, per tentare di arrestare il calo di consensi del partito conservatore, ha posto il contrasto al fenomeno come punto qualificante della sua attività di governo. Nel suo primo discorso pubblico di quest'anno, il 4 gennaio scorso, indicando 5 «impegni fondanti per costruire un futuro migliore per i nostri figli e nipoti», accanto ad obiettivi di quadro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) C'è un caso di scuola sulle politiche di reazione ai flussi migratori irregolari, che certamente va analizzato. Ed è quello del Regno Unito, che segna per il primo trimestre del 2023 un calo del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È un esempio di quanto il deterrente politico sia significativo per il contenimento degli arrivi. È noto, infatti, quanto il tema dell'immigrazione clandestina sia fortemente d'impatto per le opinioni pubbliche dei Paesi d'approdo e il premier inglese Rishi Sunak, per tentare di arrestare il calo di consensi del partito conservatore, ha posto il contrasto al fenomenopunto qualificante della sua attività di governo. Nel suo primo discorso pubblico di quest'anno, il 4 gennaio scorso, indicando 5 «impegni fondanti per costruire un futuro migliore per i nostri figli e nipoti», accanto ad obiettivi di quadro ...

