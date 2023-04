Info per i tifosi ospiti (Di giovedì 6 aprile 2023) Di seguito le indicazioni per i tifosi rossoblù per la partita di lunedì tra Palermo e Cosenza: il raduno dei tifosi deve essere alla barriera autostradale di Buonfornello da dove poi saranno accompagnati (riprendendo l’autostrada) fino al settore ospiti. Quindi bisogna USCIRE allo svincolo autostradale di Buonfornello posto subito dopo il casello dell’autostrada ME/PA dove si effettua il pagamento del pedaggio dell’autostrada. Si consiglia di arrivare al suddetto svincolo entro le 16:00 in quanto è previsto traffico autostradale a seguito rientro vacanzieri dalle festività Pasquali e diversamente si rischia di arrivare in ritardo allo stadio. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Di seguito le indicazioni per irossoblù per la partita di lunedì tra Palermo e Cosenza: il raduno deideve essere alla barriera autostradale di Buonfornello da dove poi saranno accompagnati (riprendendo l’autostrada) fino al settore. Quindi bisogna USCIRE allo svincolo autostradale di Buonfornello posto subito dopo il casello dell’autostrada ME/PA dove si effettua il pagamento del pedaggio dell’autostrada. Si consiglia di arrivare al suddetto svincolo entro le 16:00 in quanto è previsto traffico autostradale a seguito rientro vacanzieri dalle festività Pasquali e diversamente si rischia di arrivare in ritardo allo stadio. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

