Indo-Pacifico | quel lontano oriente che ci tocca da vicino

(Di giovedì 6 aprile 2023) Attorno agli interessi di Cina e Stati Uniti si sono formati blocchi militari e commerciali, con India, Giappone, Australia, Paesi del Sud-est asiatico. In quest’area che produce il 37 per cento del Pil mondiale e comprende 4,3 miliardi di persone si deciderà dunque molta parte del futuro del pianeta. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha scelto l’India, dove si è recato in visita diplomatica, per annunciare il 20 marzo scorso il suo piano per «l’libero e aperto», strategia ufficiale del Sol Levante in tandem con gli Usa per contenere l’espansionismo cinese nella regione. La scelta di Nuova Delhi come palcoscenico non è casuale: sia perché il gigante asiatico ha un ruolo fondamentale nel contenimento del Dragone sia perché fu proprio parlando al Parlamento indiano che, 15 anni fa, l’allora premier nipponico Shinzo Abe sdoganò ...