Indagine compravendita calciatori | cosa rischiano Roma | Lazio e Salernitana

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il calcio italiano continua a fare i conti con inchieste e scandali. Tre squadre del campionato di Serie A sono state tirate in ballo in rene alladeii tra il 2017 e il 2021: si tratta di. Sono 9 gli indagati per la società giallorossa, tra cui Dan e Ryan Friedkin e l’ex James Pallotta, oltre a Gandini, Fienga e Baldissoni. Per quanto riguardanel mirino sono finite le operazioni tra le due società. Fra gli indagati ci sono Lotito e i dirigenti Fabiani e Tare. Foto di Serena Campanini / AnsaPer quanto riguarda la, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : ++ Indagati #Lotito, #Tare e altri cinque ++ 'Il presidente della #Lazio Claudio #Lotito e il ds Igli #Tare sono in… - TgLa7 : ??#Calcio Il presidente della @OfficialSSLazio, #ClaudioLotito e il direttore sportivo del club biancoceleste,… - CalcioWeb : Cosa rischiano #Roma, #Lazio e #Salernitana: le prime notizie sullo scandalo della compravendita dei calciatori - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il direttore sportivo del club biancoceleste Igli Tare sono indagati dalla Pro… - djrenyx : RT @FBiasin: ++ Indagati #Lotito, #Tare e altri cinque ++ 'Il presidente della #Lazio Claudio #Lotito e il ds Igli #Tare sono indagati dall… -

L'- per alcuni aspetti simile a quella che ha riguardato la Juventus - ruota attorno alle plusvalenze realizzate dai tre club attraverso ladi calciatori. Ecco tutti i nomi ......Chiné attende la trasmissione della carte dalla giustizia ordinaria per far scattare l'... telefonini e bonifici riguardanti ladei calciatori dal 2017 al 2021'. Difficile ......di Roma e Tivoli scendono in campo con indagini su eventuali irregolarità nelladei ... Ma l'sul club giallorosso, che vede indagate nove persone più la società, riguarda anche le ...

La Finanza perquisisce le sedi di Lazio, Roma e Salernitana ... Fanpage.it

Lazio e Salernitana in merito alle due indagini sulla compravendita dei calciatori che vedono coinvolti i tre club in questione. Nel mirino ci sarebbero in particolare le stagioni 2017-2018, 2018-2019 ...Il nucleo di polizia economico finanziario della polizia di Roma ha perquisito le sedi delle società in relazione a due indagini sulla compravendita di alcuni calciatori. Un nuovo filone sul tema ...