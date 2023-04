Incontro per i media con il tecnico Juric (Di giovedì 6 aprile 2023) Domani, venerdì 7 aprile, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l’Incontro per i media con il tecnico Ivan Juric per la presentazione di Torino-Roma, 29a giornata del campionato di Serie A Tim.Sarà possibile partecipare all’evento previo accreditamento entro le ore 16.00 di oggi, giovedì 6 aprile, presso l’ufficio stampa (media.accreditation@torinofc.it). Ai media accreditati verrà inviata mail di conferma con l’orario della conferenza. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Domani, venerdì 7 aprile, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l’per icon ilIvanper la presentazione di Torino-Roma, 29a giornata del campionato di Serie A Tim.Sarà possibile partecipare all’evento previo accreditamento entro le ore 16.00 di oggi, giovedì 6 aprile, presso l’ufficio stampa (.accreditation@torinofc.it). Aiaccreditati verrà inviata mail di conferma con l’orario della conferenza. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

