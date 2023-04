Incidente tra due auto sulla Telesina, giovane donna in ospedale (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora un Incidente stradale lungo la Statale Telesina. Al chilometro 44, nel tratto compreso tra l’uscita di Solopaca e quella di Telese Terme, due auto che procedevano entrambe in direzione Benevento sono entrate in contatto nei pressi di un distributore di carburante. Coinvolte una Kia Picanto, con alla guida una giovane donna, e una Panda, con tre persone a bordo. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto quando il conducente della Panda ha provato a svoltare a sinistra per raggiungere l’area di servizio. In quel momento è sopraggiunta la Kia Picanto, che si è scontrata con l’altra vettura per poi ribaltarsi. La ragazza a bordo della Kia è stata prontamente trasportata in ospedale dagli operatori del 118 accorsi sul ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora unstradale lungo la Statale. Al chilometro 44, nel tratto compreso tra l’uscita di Solopaca e quella di Telese Terme, dueche procedevano entrambe in direzione Benevento sono entrate in contatto nei pressi di un distributore di carburante. Coinvolte una Kia Picanto, con alla guida una, e una Panda, con tre persone a bordo. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto quando il conducente della Panda ha provato a svoltare a sinistra per raggiungere l’area di servizio. In quel momento è sopraggiunta la Kia Picanto, che si è scontrata con l’altra vettura per poi ribaltarsi. La ragazza a bordo della Kia è stata prontamente trasportata indagli operatori del 118 accorsi sul ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Bologna #trattochiuso per incidente tra Allacciamento A1/A58 e Lodi Entrata co… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente #traffico - SR148 Pontina ?????? Code tra Pomezia e Aprilia ? Terracina ?Carreggiata chiusa a 1… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A4 MILANO-BRESCIA? ?? Brescia CODA di 5 km per incidente tra Rovato e Castegnato dal km 203 - LuceverdeInfo : ??? #Autostrade #incidente #traffico - A4 Milano-Brescia ?????? Coda di 4 km tra Rovato e Castegnato?? Trieste #Luceverde #Lombardia - vvfveneto : Alle 8 di stamattina i #vigilidelfuoco sono intervenuti in via De Gasperi, a Grisignano (VI) per un incidente tra d… -