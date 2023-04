Incidente sulla Pontina, coinvolto un furgone e due auto: ci sono feriti. Traffico in tilt (Di giovedì 6 aprile 2023) Pontina. Un Incidente di cui ancora non è possibile capire bene la portata, perché accaduto proprio nell’ultima ora di oggi, giovedì 6 aprile 2023 ma che certamente non ha mancato di innescare delle serie conseguenze per il Traffico locale, soprattutto sulla Pontina, arteria importante del territorio che già normalmente non è proprio una passeggiata percorrere. Incidente Pontina, auto finisce in un fosso: Traffico in tilt Tamponamento multiplo sulla Pontina: ci sono feriti Il fatto è accaduto nella giornata di oggi, giovedì 6 aprile 2023, intorno alle 17.50, quando la Polizia Stradale ha ricevuto la segnalazione e ha mandato le sue volanti per poter ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023). Undi cui ancora non è possibile capire bene la portata, perché accaduto proprio nell’ultima ora di oggi, giovedì 6 aprile 2023 ma che certamente non ha mancato di innescare delle serie conseguenze per illocale, soprattutto, arteria importante del territorio che già normalmente non è proprio una passeggiata percorrere.finisce in un fosso:inTamponamento multiplo: ciIl fatto è accaduto nella giornata di oggi, giovedì 6 aprile 2023, intorno alle 17.50, quando la Polizia Stradale ha ricevuto la segnalazione e ha mandato le sue volanti per poter ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Incidente sulla Pontina, coinvolto un furgone e due auto: ci sono feriti. Traffico in tilt - lacittanews : Incidente stradale sulla superstrada Viterbo - Orte. Per cause ancora da accertare, nel pomeriggio di oggi, giovedì… - vvfveneto : Intervento dei #vigilidelfuoco stamattina sulla #A4 tra gli svincoli di Montebello e Montecchio Maggiore, per un in… - CiociariaO : Maxi tamponamento sulla Casilina. Un uomo finisce in ospedale L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Tre… - Lunanotizie : ?? Itri, dopo l’ultimo incidente mortale, limite di 50kmh sulla Civita Farnese ?? Leggi qui -