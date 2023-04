Incidente a Napoli, morto nello scontro frontale con un'auto: «Il conducente non lo ha soccorso» (Di giovedì 6 aprile 2023) Uno scontro frontale non ha lasciato scampo a un centauro 39enne napoletano, morto dopo il violento impatto contro un'auto. Giovanni Baiano ha lottato tra la vita e la morte per due giorni,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 6 aprile 2023) Unonon ha lasciato scampo a un centauro 39enne napoletano,dopo il violento impatto contro un'. Giovanni Baiano ha lottato tra la vita e la morte per due giorni,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Roma CODA di 4 km per incidente tra Ponzano Romano-Soratte e Bivio Diramaz. Rom… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Roma CODA di 4 km per incidente tra Ponzano Romano-Soratte e Bivio Diramaz. Rom… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Roma CODA di 4 km per incidente tra Ponzano Romano-Soratte e Bivio Diramaz. Rom… - MyWayASPI : Ore 06:39 06/04/2023 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI ?? Roma CODA di 4 km per incidente tra Ponzano Romano-Soratte… - lacittanews : In via Roma, verso Scampia, a Napoli, un’auto si è violentemente scontrata contro una Fiat Panda. Entrambi i mezzi… -