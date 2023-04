Inchiesta plusvalenze, cosa rischiano Roma e Lazio (Di giovedì 6 aprile 2023) Le indagini sono ancora in corso, le responsabilità sono tutte da accertare, ma le contestazioni sono quelle che ormai molti tifosi imparano a conoscere. E cioè " plusvalenze fittizie ", " false ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 aprile 2023) Le indagini sono ancora in corso, le responsabilità sono tutte da accertare, ma le contestazioni sono quelle che ormai molti tifosi imparano a conoscere. E cioè "fittizie ", " false ...

Inchiesta plusvalenze, cosa rischiano Roma e Lazio Le indagini sono ancora in corso, le responsabilità sono tutte da accertare, ma le contestazioni sono quelle che ormai molti tifosi imparano a conoscere. E cioè " plusvalenze fittizie ", " false comunicazioni sociali ", " falso in bilancio ". È ancora presto per dire cosa rischiano realmente Lazio e Roma per gli affari contestati dalle procure di Tivoli. Plusvalenze, l'inchiesta Lazio - Salernitana è in fase avanzata. Presto gli atti a Chiné Percorsi diversi La sensazione è che la prima sia un'inchiesta del tutto autonoma, partita prima ...quella della Roma sembrerebbe essere in qualche modo "figlia" di quella legata alle plusvalenze ... La rabbia dei tifosi. 'Ma i Friedkin dov'erano quando hanno preso la Roma'. 'Lazio vittima per salvare la Juve' Un fulmine a ciel sereno per i tifosi di Roma e Lazio, che seguono con ansia le inchieste portate avanti dalla Procura della Capitale e quella di Tivoli. E naturalmente, una parte del popolo ... Plusvalenze, l'inchiesta Lazio-Salernitana è in fase avanzata NOTIZIE AS ROMA – Analisi dei cellulari, pc, supporti digitali, server e documentazione extracontabile. Stando a quanto riporta in questi minuti l'agenzia ANSA, è questo il lavoro che attende la Guardia di Finanza. Inchiesta plusvalenze, cosa rischiano Roma e Lazio Queste partnership fanno comunque parte dell'inchiesta Prisma, le 14 mila pagine della procura di Torino che ha indagato sui conti della Juventus.