Incendio Cesate | giovedì il Parco delle Groane ricomincia a bruciare | quarto giorno consecutivo

La scia di incendi che ha interessato il Parco delle Groane a partire dalla serata di lunedì non si arresta e anche nella giornata di giovedì le fiamme hanno ripreso a lambire gli alberi e il sottobosco nella zona di Cesate al confine con Solaro, vicino alla ex Pandor e al ristorante Grill del Grillo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Parco Groane, ripreso l’incendio a Cesate: pompieri di Saronno al lavoro - IlGroane : Parco Groane, ripreso l’incendio a Cesate: pompieri di Saronno al lavoro - ilSaronno : Parco Groane, ripreso l’incendio a Cesate: pompieri di Saronno al lavoro - infoitinterno : Incendio di Cesate si alimenta di nuovo: mercoledì le fiamme verso l’ospedale di Garbagnate - infoitinterno : Incendio al Parco Groane, tornano le fiamme tra Cesate e Limbiate -

Pi - nic nelle Groane: le regole da seguire L'in via di bonifica tra Limbiate eha posto purtroppo ancora una volta all'attenzione della pubblica opinione la fragilità del Parco delle ...Vastoboschivo ieri sera a, all'interno del parco delle Groane. Oltre alle 3 squadre dei vigili del Fuoco di Milano e alle squadre di Monza e di Varese, sul posto sono intervenuti anche ...È stato spento l'che ieri sera è divampato nel Parco delle Groane, tra Limbiate, in provincia di Monza, e, in provincia di Milano, e che ha devastato un'intera area boschiva. Al momento i vigili del ...

La scia di incendi che ha interessato il Parco delle Groane a partire dalla serata di lunedì non si arresta e anche nella giornata di giovedì le fiamme hanno ripreso a lambire gli alberi e il ...Un grosso incendio è divampato nella notte tra il 3 ed il 4 Aprile nel Parco delle Groane, tra Limbiate, in provincia di Monza, e Cesate, in provincia di Milano, e che ha devastato un'intera area ...