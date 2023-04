Incendia l’auto della ex, divieto di avvicinamento per il comandante della polizia locale (Di giovedì 6 aprile 2023) SANTI COSMA E DAMIANO / CELLOLE – I Carabinieri di Perugia e della Compagnia di Sessa Aurunca hanno notificato un divieto di avvicinamento alla ex compagna di Pierluigi Casale, 46 anni, comandante della polizia Municipale di Cellole e originario di Santi Cosma e Damiano, accusato di atti persecutori, danneggiamento con incendio e accesso abusivo ai L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di giovedì 6 aprile 2023) SANTI COSMA E DAMIANO / CELLOLE – I Carabinieri di Perugia eCompagnia di Sessa Aurunca hanno notificato undialla ex compagna di Pierluigi Casale, 46 anni,Municipale di Cellole e originario di Santi Cosma e Damiano, accusato di atti persecutori, danneggiamento con incendio e accesso abusivo ai L'articolo Temporeale Quotidiano.

