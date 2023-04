Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! MONDO – Spagna devastata dagli incendi: supercaldo e criminali i - fisco24_info : Spagna: migliorano le condizioni meteo, incendi sotto controllo: Nelle Asturie, le fiamme hanno devastato 11.000 et… - fisco24_info : Spagna: migliorano le condizioni meteo, incendi sotto controllo: Nelle Asturie, le fiamme hanno devastato 11.000 et… - pcbassignana : RT @iconaclima: L'emergenza #incendi in #Spagna prosegue: andati in fumo oltre 28mila ettari in soli tre mesi. La situazione - AllertApc : RT @iconaclima: L'emergenza #incendi in #Spagna prosegue: andati in fumo oltre 28mila ettari in soli tre mesi. La situazione -

Laè stata colpita nel 2023 daboschivi che hanno già bruciato oltre 46.000 ettari di terreno, una cifra superiore alla metà della media annuale nel periodo 2006 - 2022 (circa 81.000 ...... in Perù, fino alle eruzioni vulcaniche, al disboscamento e agliche stravolgono il ... in Danimarca, o un'installazione solare su larga scala a Granada, in. Qui la raccolta completa dal ...... in Perù, fino alle eruzioni vulcaniche, al disboscamento e agliche modificano il ... in Danimarca, e un impianto solare su larga scala a Granada, in. Oltre che in Google Earth, Google ...

Incendi in Spagna, già bruciati 46.000 ettari quest'anno - Europa Agenzia ANSA

(ANSAmed) - MADRID, 6 APR - La Spagna è stata colpita nel 2023 da incendi boschivi che hanno già bruciato oltre 46.000 ettari di terreno, una cifra superiore alla metà della media annuale nel periodo ...Per celebrare in modo adeguato il mese della Terra, Google ha pubblicato le immagini Timelapse del pianeta aggiornate al 2021 e al 2022. Proprio in questi giorni Timelapse di Google Earth compie 10 an ...