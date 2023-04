“In questa foto sembri Belen”, Anna Tatangelo il selfie in accappatoio scatena i fan (Di giovedì 6 aprile 2023) Anna Tatangelo pubblica un selfie in accappatoio che scatena i fan, ma subito parte l’attacco: “In questa foto sembri Belen”. Non è la prima volta che la bellissima cantante di Sora viene paragonata a Belen Rodriguez. Ma questa volta le è bastato un solo scatto su Instagram per riaprire una vecchia ferita, come mai questo continuo paragone? “In questa foto sembri Belen”-Grantennitoscana.itAnna Tatangelo è una delle donne più talentuose e belle del panorama artistico italiano. Apprezzata per la sua bravura come cantante, ma spesso anche per la sua bellezza che l’ha portata a diventare un’icona. Molto ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 6 aprile 2023)pubblica uninchei fan, ma subito parte l’attacco: “In”. Non è la prima volta che la bellissima cantante di Sora viene paragonata aRodriguez. Mavolta le è bastato un solo scatto su Instagram per riaprire una vecchia ferita, come mai questo continuo paragone? “In”-Grantennitoscana.itè una delle donne più talentuose e belle del panorama artistico italiano. Apprezzata per la sua bravura come cantante, ma spesso anche per la sua bellezza che l’ha portata a diventare un’icona. Molto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Questa è la mia nuova foto di copertina Un murale dell’artista Kage autorizzato dal Comune di Rimini e cancellato,… - claudioruss : In anteprima per @CalcioNapoli24 le foto della consegna della nuova mascherina per l'attaccante del #Napoli Victor… - annatrieste : Non lo so di chi è questa foto ma è ammore over' - BenattiBetta : RT @alessiaamanim: Siamo ancora vivi dopo questa foto??? ?? #oriele - Alessia_wyse : RT @unatroppoacaso: questa foto????? -