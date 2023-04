In prigione da Xi. La testimonianza dell'attivista taiwanese Lee Ming-che (Di giovedì 6 aprile 2023) Taipei. Essere accolti da un signore sorridente che ti sventaglia in faccia uno smartphone con un video del discorso di Giorgia Meloni sottotitolato in mandarino non è esa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 aprile 2023) Taipei. Essere accolti da un signore sorridente che ti sventaglia in faccia uno smartphone con un video del discorso di Giorgia Meloni sottotitolato in mandarino non è esa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... avan_futurista : @camomillaerose chi non finisce in prigione sono le schifose troie che ci rovinano la vita, basta vedere i dati del… - avan_futurista : @PancakeItaliano chi non finisce in prigione sono le schifose troie che ci rovinano la vita, basta vedere i dati de… -