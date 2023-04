In partenza il treno storico che vi farà ammirare il paesaggio incantevole dalla campagna romana (Di giovedì 6 aprile 2023) In occasione della Sagra del carciofo che avrà luogo a Ladispoli il 16 aprile sarà a disposizione per chi vorrà un treno speciale e storico che partirà da Roma e attraverserà tutta la campagna romana fino a giungere a destinazione. LEGGI ANCHE:–E’ il borgo dove si vive più a lungo nel Lazio: ecco il segreto della longevità dei suoi abitanti treno Ladispoli-Roma: un mezzo storico e speciale per la Sagra del Carciofo In occasione della Sagra del carciofo che si terrà a Ladispoli il prossimo weekend, sarà possibile parteciparvi giungendo sul posto con un treno storico datato trent’anni. Il mezzo partirà dalla stazione Termini e sosterà a Ladispoli per tutta la giornata del 16 aprile. La partenza è prevista ... Leggi su funweek (Di giovedì 6 aprile 2023) In occasione della Sagra del carciofo che avrà luogo a Ladispoli il 16 aprile sarà a disposizione per chi vorrà unspeciale eche partirà da Roma e attraverserà tutta lafino a giungere a destinazione. LEGGI ANCHE:–E’ il borgo dove si vive più a lungo nel Lazio: ecco il segreto della longevità dei suoi abitantiLadispoli-Roma: un mezzoe speciale per la Sagra del Carciofo In occasione della Sagra del carciofo che si terrà a Ladispoli il prossimo weekend, sarà possibile parteciparvi giungendo sul posto con undatato trent’anni. Il mezzo partiràstazione Termini e sosterà a Ladispoli per tutta la giornata del 16 aprile. Laè prevista ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... in_appennino : RT muoversintoscan '??I viaggiatori del treno 18749 possono utilizzare anche il treno straordinario in partenza all… - muoversintoscan : ??I viaggiatori del treno 18749 possono utilizzare anche il treno straordinario in partenza alle 10.00 che effettu… - AlTocqueville : RT @TgrRaiLombardia: Milano, violenza sessuale sul treno dei pendolari. Una ragazza di 21 anni ha denunciato di essere stata aggredita in p… - pepinnen : RT @ettoreavanzini: Attendo fiducioso un commento da parte di @lauraboldrini : Orrore a Milano, la violenza in pieno giorno sul treno dei p… - seaborn3 : RT @ettoreavanzini: Attendo fiducioso un commento da parte di @lauraboldrini : Orrore a Milano, la violenza in pieno giorno sul treno dei p… -