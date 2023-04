“In ospedale hanno deciso così”. Silvio Berlusconi, la decisione di medici e famiglia. Nuove cure (Di giovedì 6 aprile 2023) Dalla giornata di ieri, mercoledì 5 aprile, Silvio Berlusconi è ricoverato in una stanza dell’ospedale San Raffaele; all’ex premier, 86 anni compiuti, è stata diagnosticata una leucemia: un tumore del sangue che i medici stanno provando a contrastare. Stamattina il primo a parlare era stato l’amico e ministro degli Esteri (nonché di fatto reggente di Forza Italia) Antonio Tajani: “Ho parlato col professor Zangrillo che mi ha detto che le condizioni sono stabili” ha affermato intervenendo a Start su Sky TG24. Nel corso della mattinata Berlusconi ha ricevuto la visita del fratello Paolo e dei figli Luigi, arrivato a bordo di un’auto scura ed è entrato dal lato posteriore del nosocomio, che dà su via Olgettina, e Marina quella che è considerata l’erede di Silvio. Dopo due ore i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Dalla giornata di ieri, mercoledì 5 aprile,è ricoverato in una stanza dell’San Raffaele; all’ex premier, 86 anni compiuti, è stata diagnosticata una leucemia: un tumore del sangue che istanno provando a contrastare. Stamattina il primo a parlare era stato l’amico e ministro degli Esteri (nonché di fatto reggente di Forza Italia) Antonio Tajani: “Ho parlato col professor Zangrillo che mi ha detto che le condizioni sono stabili” ha affermato intervenendo a Start su Sky TG24. Nel corso della mattinataha ricevuto la visita del fratello Paolo e dei figli Luigi, arrivato a bordo di un’auto scura ed è entrato dal lato posteriore del nosocomio, che dà su via Olgettina, e Marina quella che è considerata l’erede di. Dopo due ore i ...

