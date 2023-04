In Inghilterra sicuri: tre club scatenati là Premier League chiama Kim (Di giovedì 6 aprile 2023) Kim Min-jae difensore del Napoli è uno dei giocatoi più ricercati sul calciomercato, lo voglio Manchester United, Tottenham e Liverpool in Premier League. Secondo quanto riferisce il Daily Mail c’è grande attenzione da parte della Premeir League su Kim. Il difensore sudcoreano è uno dei più seguiti anche perché sta disputando una grandissima stagione in maglia azzurra. Inoltre senza rinnovo di contratto c’è anche una clausola rescissoria che permette a qualsiasi club straniero di acquistare il giocatore. De Laurentiis ha sempre detto di voler tenere il difensore, ma non sarà semplice. Kim in Premier League piace a Tottenham, Manchester United e Liverpool, tre squadre che non hanno grandi problemi ad investire sul mercato e soprattutto possono assicurare un ingaggio molto superiore ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 aprile 2023) Kim Min-jae difensore del Napoli è uno dei giocatoi più ricercati sul calciomercato, lo voglio Manchester United, Tottenham e Liverpool in. Secondo quanto riferisce il Daily Mail c’è grande attenzione da parte della Premeirsu Kim. Il difensore sudcoreano è uno dei più seguiti anche perché sta disputando una grandissima stagione in maglia azzurra. Inoltre senza rinnovo di contratto c’è anche una clausola rescissoria che permette a qualsiasistraniero di acquistare il giocatore. De Laurentiis ha sempre detto di voler tenere il difensore, ma non sarà semplice. Kim inpiace a Tottenham, Manchester United e Liverpool, tre squadre che non hanno grandi problemi ad investire sul mercato e soprattutto possono assicurare un ingaggio molto superiore ...

