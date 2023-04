“In Francia i giovani possono fare la differenza per il successo dello sciopero. Contestano il sistema e l’idea di lavorare tutta la vita. E sul clima sanno che non c’è più tempo” (Di giovedì 6 aprile 2023) Manifestano per i genitori sfruttati e un futuro sempre più incerto. Chiedono un cambio radicale di sistema e si muovono con l’ansia di chi sente di non avere più tempo. Mentre la Francia affronta l’undicesima settimana di fila di proteste contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron, l’attenzione è soprattutto per le giovani generazioni che sono entrate in massa nella protesta. E che, oltre a dare un nuovo slancio alle piazze, ora possono fare la differenza. A parlarne a ilfattoquotidiano.it è Salomé Saqué, autrice 27enne del libro “Soi jeune et tais-toi” (edizioni Payote), un titolo provocatorio e omaggio a uno dei manifesti del maggio 1968 “Sii giovane e taci”. Saqué è giornalista per il giornale online d’inchiesta Blast ed è diventata molto conosciuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Manifestano per i genitori sfruttati e un futuro sempre più incerto. Chiedono un cambio radicale die si muovono con l’ansia di chi sente di non avere più. Mentre laaffronta l’undicesima settimana di fila di proteste contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron, l’attenzione è soprattutto per legenerazioni che sono entrate in massa nella protesta. E che, oltre a dare un nuovo slancio alle piazze, orala. A parlarne a ilfattoquotidiano.it è Salomé Saqué, autrice 27enne del libro “Soi jeune et tais-toi” (edizioni Payote), un titolo provocatorio e omaggio a uno dei manifesti del maggio 1968 “Sii giovane e taci”. Saqué è giornalista per il giornale online d’inchiesta Blast ed è diventata molto conosciuta ...

