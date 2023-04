Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In forte calo il potere d'acquisto delle famiglie, -3,7%. Lo rileva l'Istat nei dati relativi al quarto trimestre.… - petergomezblog : Istat: forte calo del potere d’acquisto mentre sale la quota di profitto delle aziende. E a febbraio scendono i con… - MarcoTartarini1 : RT @petergomezblog: Istat: forte calo del potere d’acquisto mentre sale la quota di profitto delle aziende. E a febbraio scendono i consumi… - gallettameister : RT @MarcoRizzoPC: Istat, in forte calo il potere d'acquisto delle famiglie -3,7% Peggiora il rapporto deficit/Pil nel quarto trimestre -5,6… - nadadani81 : @matteosalvinimi Un politico in forte calo di consensi che diffonde fake news per cercare di salvare il salvabile. Ricorda qualcuno? -

In forte calo il potere di acquisto delle famiglie: -3,7% Il Sole 24 ORE

Ci sarà una crescita più spedita rispetto alle stime di pochi mesi fa, con il Pil che quest’anno salirà dell’1%, contro lo 0,6% fissato nella Nota di aggiornamento al Def di novembre. Quest’anno non c ...Quasi il 70% di quelle finanziate dal Fondo di Garanzia è riuscito a rimettersi in sesto (contro il 43% delle non finanziate) grazie a 3,1 miliardi di euro, ma i restanti 1,3 miliardi investiti sono a ...