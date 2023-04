Sono ingli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti: nel 2022 sono stati 111 rispetto ai 232 del 2021, con una diminuzione pari al 52%. Ed il trend è proseguito nei primi due mesi del 2023: 14 ..."Il drammatico elenco di violenze econtenuto nel rapporto è purtroppo ... I numeri del ministero dell'Interno italiano visionati dall'agenzia evidenziano poi undella rotta turca, la ...Come a dire che non appena avremo unsignificativo di omicidi potremo mettere mano anche all'... Violenze etra detenuti soprattutto nelle carceri di Lorusso e Cutugno a Torino e ...

In calo intimidazioni a giornalisti, 'ma l'attenzione è alta' - Cronaca Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Sono in calo gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti: nel 2022 sono stati 111 rispetto ai 232 del 2021, con una diminuzione pari al 52%. Ed il trend è proseguito ...Minacce e intimidazioni a Dario Vassallo dopo la mobilitazione sulle operazioni di brillamento del costone roccioso del Mingardo in Cilento: «Non ho paura».