Immobile acquistato all'asta con abusi edilizi, puoi averlo quasi gratis ma devi sapere queste cose (Di giovedì 6 aprile 2023) abusi edilizi in casa? Se l'Immobile è all'asta pagherai un prezzo bassissimo, ma attenzione alle brutte sorprese… L'Immobile acquistato in asta giudiziaria è sicuramente il modo migliore per comprare una casa con un prezzo molto basso e, in caso di abusi edilizi, quasi gratis. Tuttavia molti sottovalutano alcuni dettagli che è utile chiarire relativamente a questo tipo di immobili soprattutto laddove ci siano delle modifiche da effettuare. Casa all'asta, attenzione (Ilovetrading)Quando si parla di acquisto di un Immobile la situazione cambia notevolmente se si fa nel libero mercato oppure ad un'asta giudiziaria, non a caso infatti i prezzi sono ben al di sotto del valore di mercato.

