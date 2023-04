Immigrazione | Santanchè “Non possiamo raccogliere tutte miserie mondo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sarebbe bello poterlo fare, ma noi nonledel. Gli immigrati meglio farli venire in Italia quando ci sono per loro condizioni fattibili”. Così il ministro del Turismo, Daniela, ospite questa sera a “Dritto e Rovescio” su Retequattro. “Abbiamo bisogno di lavoratori – ha aggiunto – ma se le quote flussi sono al tappo, al posto dei migranti economici arrivano i clandestini. Il nostro governo vuole riaprire flussi e vuole fare una programmazione triennale, perchè le aziende hanno bisogno di organizzarsi. Basta dire che noi siamo disumani”. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it