Ilary vuole 20 mila euro per i figli, ma Totti non cede. È battaglia in tribunale (Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo le ultime indiscrezioni entro dieci giorni il giudice deciderà sull'affidamento dei tre figli di Francesco Totti e Ilary Blasi con una sentenza provvisoria. La controfferta tra 12mila e 15mila euro al mese Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Secondo le ultime indiscrezioni entro dieci giorni il giudice deciderà sull'affidamento dei tredi FrancescoBlasi con una sentenza provvisoria. La controfferta tra 12e 15al mese

