Ilary Blasi velenosissima con Francesco Totti: "Non voglio i tuoi soldi ma…" (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilary Blasi spiazza tutti con una proposta veramente particolare presentata a Francesco Totti in tribunale Si dovevano incontrare il 14 marzo in tribunale, ma l'ex calciatore giallo rosso ha chiesto un rinvio. Il 31 Ilary Blasi e Francesco Totti, si sono rincontrati in tribunale, ma anche questa volta non è stato raggiunto nessun accordo. Oltre alla gestione dei tre figli, Christian, Chanel e Isabel, i due ex coniugi devono dividersi anche il ricco patrimonio e soprattutto la casa all'Eur dove attualmente vive la conduttrice con i figli. A Francesco Totti non è di certo pensato lasciare il tetto coniugale in quanto, sin dal primo momento il reso nota la sua frequentazione con Noemi Bocchi. I due hanno preso un attico ...

