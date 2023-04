Ilary Blasi fa una dedica ad Alvin prima che parta per l’Isola dei Famosi | ecco che ha detto

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ufficiale,sarà anche quest’anno l’inviato deldeie,di partire alla volta dell’Honduras,ha voluto fargli una. Per mesi non si è fatto altro che parlare dell’ipotesi di eventuali litigi tra i due, ma le cose non sembrano stare affatto in questo modo., infatti, sono legati L'articolo proviene da KontroKultura.

GUARDA LE FOTO PAZZESCHE DELLA INCARDONA Totti propone aun assegno di mantenimento per i fili di 15mila euro. Lei intanto cambia le serrature della villa all'Eur... LEGGI LE ULTIME NEWS ...Non è un periodo particolarmente felice per Francesco Totti eche, oltre alla difficile causa che stanno affrontando per la loro separazione , devono fare i conti con le accuse rivolte alla figlia Chanel di essere una sfascia - famiglie. Le accuse ...Nell'ultima udienza per la separazione tenutasi lo scorso 31 marzo non c'è stato nulla da fare. Il tentativo di una conciliazione tra i coniugi è fallito, la 'guerra' tra Francesco Totti econtinua . Le foto della conduttrice de ' L'Isola dei Famosi ' mano nella mano con la figlia Isabel e il nuovo compagno, Bastian Muller , avrebbero fatto infuriare il Pupone. Infastidito ...

Tra i 12 e i 15 mila euro al mese: è questa la cifra che l’ex giallorosso avrebbe proposto alla conduttrice per il mantenimento dei tre figli. Secondo le indiscrezioni trapelate da fonti riservate ...Si complica il divorzio per Francesco Totti: la conduttrice gioca a rialzo Continua a tenere banco il divorzio per la celebre coppia che dopo la ...