Il videomessaggio di Meloni dopo il Cdm | “Affrontiamo la siccità in modo strutturale e assumiamo 2000 persone per la sicurezza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) Undi un minuto e dieci. Giorgiaha deciso di raccontare così l’esito del Consiglio dei ministri in cui, ha spiegato, si è parlato di, ma anche di assunzioni nella Guardia costiera, nella polizia e nei Vigili del fuoco e di incentivi per i ricercatori. “Da circa 20 anni l’Italia è vittima di un problema ciclico legato alla, nessun governo aveva deciso di affrontarlo in manierafino a ora. Noi scegliamo di farlo prima che diventi emergenza“, ha esorditonel video, sottolineando che sarà istituita una cabina di regia per occuparsi della materia e che saranno “semplificate le procedure” per alcune opere “che sono importanti subito”. Sul tema assunzioni,ha specificato che ci saranno “oltre ...