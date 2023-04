Il Sol Dell' Avvenire | la prima foto ufficiale del nuovo film di Nanni Moretti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FedeAmoR1312 : RT @aka_Gb: @PPBB2023 lL Galeone - Belgrado Pedrini Scritta dentro le mura del carcere di Fossombrone nel 1967 dall'anarchico carrarese… - _NatNatiNatalia : RT @RollingStoneita: La prima foto di Valentina Romani (aka Naditza di ‘Mare fuori’) in ‘Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti https://t.… - _MEF_RL : RT @aka_Gb: @PPBB2023 lL Galeone - Belgrado Pedrini Scritta dentro le mura del carcere di Fossombrone nel 1967 dall'anarchico carrarese… - Gabo42820801 : RT @aka_Gb: @PPBB2023 lL Galeone - Belgrado Pedrini Scritta dentro le mura del carcere di Fossombrone nel 1967 dall'anarchico carrarese… - RollingStoneita : La prima foto di Valentina Romani (aka Naditza di ‘Mare fuori’) in ‘Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti -

01 Distribution ha appena diffuso la prima foto ufficiale de Il Sol dell'Avvenire, il nuovo film diretto da Nanni Moretti e interpretato da Margherita Buy, Silvio Orlando, Valentina Romani, dallo stesso Nanni Moretti, dal francese Mathieu Amalric e dal polacco ...Ora che si avvicina la data di uscita (il 20 aprile, prima di una probabile partecipazione al Festival di Cannes), sappiamo sempre qualcosa in più su Il Sol dell'avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti. E oggi escono le prime foto ufficiali. Dei tanti nomi del cast — dai fedelissimi Margherita Buy e Silvio Orlando, passando per Barbora Bobulova e il ...

"Il Sol dell'avvenire", la trama e la stoccata a Netflix: il trailer del nuovo film di Nanni Moretti Io Donna

Ecco la prima immagine ufficiale con Valentina Romani de Il Sol Dell'Avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti in uscita il 20 aprile. 01 Distribution ha appena diffuso la prima foto ufficiale de Il ...