Il sindaco Festa e l'amministrazione a Piazza Kennedy per gli auguri di Pasqua e le uova ai più piccoli (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto l'amministrazione comunale di Avellino, con il sindaco Gianluca Festa e altri amministratori domani a partire dalle ore 17:00 sranno a Piazza Kennedy per regalare uova di cioccolato ai bambini della città che si recheranno al Parco Di Nunno. Un momento anche per scambiarsi gli auguri di una serena e gioiosa Pasqua. A partire dalle ore 17, davanti alla Casetta di Vetro di Piazza Kennedy, l'amministrazione comunale, insieme alle associazioni del territorio che saranno coinvolte nel progetto "Nessuno è Perfetto – Talent Cafè", sarà impegnata in una donazione particolare L'articolo proviene da Anteprima24.it.

