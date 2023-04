Il sindaco di Villa d’Ogna: “Pronti ad aiutare Ardesio, ci siamo attivati subito” (Di giovedì 6 aprile 2023) Villa d’Ogna. “Davanti a un disastro come quello che si è verificato ad Ardesio non ci sono confini. Ci siamo attivati subito e se servisse siamo Pronti per aiutare”. Così Angela Bellini, sindaco di Villa d’Ogna, esprime la vicinanza della sua comunità al confinante paese seriano e ai suoi abitanti. La prima cittadina spiega: “Stamattina (ieri, mercoledì 5 aprile, ndr), appena ho saputo del disastro che stava avvenendo, ho sentito il sindaco di Ardesio e mi sono attivata. Da parte mia, ho allertato la nostra Protezione Civile, che è la Protezione Civile di Clusone, chiedendo di rimuovere i massi che erano caduti sulla strada della Cunella. Questa ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 aprile 2023). “Davanti a un disastro come quello che si è verificato adnon ci sono confini. Cie se servisseper”. Così Angela Bellini,di, esprime la vicinanza della sua comunità al confinante paese seriano e ai suoi abitanti. La prima cittadina spiega: “Stamattina (ieri, mercoledì 5 aprile, ndr), appena ho saputo del disastro che stava avvenendo, ho sentito ildie mi sono attivata. Da parte mia, ho allertato la nostra Protezione Civile, che è la Protezione Civile di Clusone, chiedendo di rimuovere i massi che erano caduti sulla strada della Cunella. Questa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FMCastaldo : Invito tutti gli amici di #Terni a partecipare al #FirmaDay in Largo Villa Gori venerdì 7 e sabato 8 aprile, per so… - phoenixnoita : RT @FMCastaldo: Invito tutti gli amici di #Terni a partecipare al #FirmaDay in Largo Villa Gori venerdì 7 e sabato 8 aprile, per sostenere… - matteismax : RT @FMCastaldo: Invito tutti gli amici di #Terni a partecipare al #FirmaDay in Largo Villa Gori venerdì 7 e sabato 8 aprile, per sostenere… - M5SBerlino : RT @FMCastaldo: Invito tutti gli amici di #Terni a partecipare al #FirmaDay in Largo Villa Gori venerdì 7 e sabato 8 aprile, per sostenere… - Roberto02248702 : RT @FMCastaldo: Invito tutti gli amici di #Terni a partecipare al #FirmaDay in Largo Villa Gori venerdì 7 e sabato 8 aprile, per sostenere… -