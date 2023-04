Il riarmo dell’Asia e il rischio di un conflitto nell’Indo-Pacifico

(Di giovedì 6 aprile 2023) Le tensioni internazionali alle stelle. Le ombre del passato che riemergono dagli archivi della storia. Il continuodei governi asiatici, preoccupati per i venti minacciosi che soffiano da ogni direzione. La riorganizzazione degli Stati Uniti, che hanno acceso i riflettori sull’Indo-con l’espressa volontà di contenere l’ascesa della Cina. In Asia ilche InsideOver.

Fu proprio grazie al colossale piano direaganiano che il ...con il 90% circa dei circuiti stampati che viene prodotta in. È a causa''erosione della manifattura americana verificatasi ...... ildi Berlino che rischia di far saltare la ripartizione ...la riorganizzazione della globalizzazione ('Pivot to') con l'... entrambe naufragate) e lo scongelamento'Iran, le successive ...L'ascesa della Cina nell'Indo - Pacifico La lotta tra Cina e Usa per il controllo del Pacifico Il presente e il futuro'Indo - Pacifico La corsa alQueste richieste, tra l'altro, ...