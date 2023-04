Il Real Madrid strapazza il Barcellona e Ancelotti annuncia un giorno di riposo: la festa dei giocatori nello spogliatoio – Il video (Di giovedì 6 aprile 2023) È festa negli spogliatoi del Real Madrid, e non solo per la vittoria contro il Barcellona. «Sono molto orgoglioso di vedere una partita così, farlo dalla panchina mi rende ancora più orgoglioso perché è il frutto del nostro lavoro». È questa la premessa di Carlo Ancelotti ai calciatori che ascoltano in silenzio. Un calma che però verrà presto squarciata da alcuni annunci dell’allenatore. Tre in tutto. Il primo: «Innanzitutto, congratulazioni». Il secondo: «Vi ho detto una bugia… non era una finale ma una semifinale, la finale la dobbiamo ancora giocare», provocando ilarità nel gruppo. Il terzo è quello che fa scoppiare di gioia gli atleti:« E per terzo… ehi, domani giorno libero!». Un boato che arriva sull’onda dell’entusiasmo al termine del Clásico contro il ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Ènegli spogliatoi del, e non solo per la vittoria contro il. «Sono molto orgoglioso di vedere una partita così, farlo dalla panchina mi rende ancora più orgoglioso perché è il frutto del nostro lavoro». È questa la premessa di Carloai calciatori che ascoltano in silenzio. Un calma che però verrà presto squarciata da alcuni annunci dell’allenatore. Tre in tutto. Il primo: «Innanzitutto, congratulazioni». Il secondo: «Vi ho detto una bugia… non era una finale ma una semifinale, la finale la dobbiamo ancora giocare», provocando ilarità nel gruppo. Il terzo è quello che fa scoppiare di gioia gli atleti:« E per terzo… ehi, domanilibero!». Un boato che arriva sull’onda dell’entusiasmo al termine del Clásico contro il ...

