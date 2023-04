«Il primo ministro Playboy»: come la stampa estera sta dando la notizia della leucemia di Berlusconi (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi sta dominando la cronaca, non solo italiana, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Spesso è finito sui giornali di tutto il mondo, conquistanto anche la prima pagina, e anche oggi, alla notizia della (presunta) leucemia, spicca il suo volto nei giornali esteri. «A Silvio Berlusconi è stata diagnosticata la leucemia, riferiscono i giornali italiani», titola la Cnn, emittente statunitense. Che lo definisce «un controverso magnate dei media» per poi ripercorrere in breve la sua carriera politica e i suoi problemi di salute. Spicca il volto del leader di Forza Italia anche sulla principale agenzia di stampa russa, la Tass. Che erroneamente riferisce della mancanza di dichiarazioni ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Silviosta dominando la cronaca, non solo italiana, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Spesso è finito sui giornali di tutto il mondo, conquistanto anche la prima pagina, e anche oggi, alla(presunta), spicca il suo volto nei giornali esteri. «A Silvioè stata diagnosticata la, riferiscono i giornali italiani», titola la Cnn, emittente statunitense. Che lo definisce «un controverso magnate dei media» per poi ripercorrere in breve la sua carriera politica e i suoi problemi di salute. Spicca il volto del leader di Forza Italia anche sulla principale agenzia dirussa, la Tass. Che erroneamente riferiscemancanza di dichiarazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Salperà il primo luglio l'Amerigo Vespucci per due anni, con tappe in tutti i continenti e in ogni tappa si present… - GiorgiaMeloni : Al Vinitaly ho avuto il piacere di incontrare il Presidente serbo @avucic e il Primo ministro albanese @ediramaal.… - MarcoFattorini : Il primo ministro sloveno Robert Golob a #Bucha pronuncia una parte del suo discorso in ucraino: «Oggi siamo tutti… - lu4598 : RT @ProgettoLepanto: ??I CANADESI VEDRANNO SU INTERNET SOLO CIÒ CHE IL GOVERNO VORRÀ Il principale gruppo #provita del Canada ha condannato… - CoingraphNewsIT : JUST IN: ???? Il team del progetto Web3 del partito al governo giapponese ha pubblicato un white paper con raccomanda… -