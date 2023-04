Il presidente del consiglio comunale di Taranto eletto nell’assemblea regionale di Anci Puglia (Di giovedì 6 aprile 2023) “Sono stato eletto componente dell’assemblea regionale Anci Puglia. E’ per me motivo di orgoglio ricevere questa attestazione di stima da parte dei miei colleghi pugliesi con cui condivido la passione per la politica e l’impegno istituzionale. A tutti loro rivolgo il mio ringraziamento per questa nomina. Come sappiamo, l’assetto istituzionale della nostra Repubblica assegna ai Comuni un ruolo straordinariamente importante: essi sono un punto di riferimento insostituibile per i cittadini, non tanto e non solo per i servizi che erogano quanto per la capacità di sapersi fare interpreti dei diversi interessi territoriali che proprio nell’ente civico trovano diretta e solenne rappresentanza. I Comuni sono l’architrave di un sistema politico chiamato a soddisfare bisogni e a programmare il futuro. Ce ne stiamo ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 6 aprile 2023) “Sono statocomponente dell’assemblea. E’ per me motivo di orgoglio ricevere questa attestazione di stima da parte dei miei colleghi pugliesi con cui condivido la passione per la politica e l’impegno istituzionale. A tutti loro rivolgo il mio ringraziamento per questa nomina. Come sappiamo, l’assetto istituzionale della nostra Repubblica assegna ai Comuni un ruolo straordinariamente importante: essi sono un punto di riferimento insostituibile per i cittadini, non tanto e non solo per i servizi che erogano quanto per la capacità di sapersi fare interpreti dei diversi interessi territoriali che proprio nell’ente civico trovano diretta e solenne rappresentanza. I Comuni sono l’architrave di un sistema politico chiamato a soddisfare bisogni e a programmare il futuro. Ce ne stiamo ...

