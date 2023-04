Il Premio elsa Morante per il Cinema al film Nostalgia di Mario Martone (Di giovedì 6 aprile 2023) E’ già tutto esaurito per la cerimonia di premiazione del Premio elsa Morante 2023, che si celebrerà a maggio nell’Auditorium della Rai di Napoli. Ma se sarà impossibile partecipare in presenza alla prestigiosa kermesse, sarà invece agevole seguirla, oltre che attraverso gli speciali di Rai Cultura e Rai Italia, attraverso la diretta streaming sul sito dell’Ufficio Stampa della Rai. La giuria guidata da Dacia Maraini e composta da Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Gianna Nannini, Antonio Parlati, Teresa Triscari e Tiuna Notarbartolo, direttore dell’evento, ha annunciato il film vincitore della sezione Cinema. Si tratta di “Nostalgia” “pellicola intensa e poetica, feroce e disincantata, in cui si muove una Napoli d’autore, barbara, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) E’ già tutto esaurito per la cerimonia di premiazione del2023, che si celebrerà a maggio nell’Auditorium della Rai di Napoli. Ma se sarà impossibile partecipare in presenza alla prestigiosa kermesse, sarà invece agevole seguirla, oltre che attraverso gli speciali di Rai Cultura e Rai Italia, attraverso la diretta streaming sul sito dell’Ufficio Stampa della Rai. La giuria guidata da Dacia Maraini e composta da Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Roberto Faenza, David, Gianna Nannini, Antonio Parlati, Teresa Triscari e Tiuna Notarbartolo, direttore dell’evento, ha annunciato ilvincitore della sezione. Si tratta di “” “pellicola intensa e poetica, feroce e disincantata, in cui si muove una Napoli d’autore, barbara, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettanapoli : Alla notizia del Premio Elsa Morante 2023, che si celebrerà a maggio, è stato immediatamente sold out, sin dall’ini… - SciscianoNotiz1 : #PremioElsaMorante 2023 per il Cinema a Nostalgia: All’Auditorium della Rai di Napoli ci saranno l’attore Francesco… - cronachecampane : Premio Elsa Morante 2023 per il Cinema a Nostalgia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - 'Nostalgia' di Mario Martone con Francesco Di Leva vince il Premio Elsa Morante - susydigennaro : RT @napolimagazine: CINEMA - 'Nostalgia' di Mario Martone con Francesco Di Leva vince il Premio Elsa Morante -