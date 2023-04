Il Ponte sullo Stretto e la China Policy che serve all’Italia. Scrive Rizzi (Ecfr) (Di giovedì 6 aprile 2023) Nei giorni scorsi, Pei Minshan, deputy general manager di China Communications Construction Company (Cccc) ha dichiarato al Sole 24 Ore che il colosso cinese è interessato alla costruzione del Ponte di Messina. Le sue parole hanno riaperto con prepotenza la questione delle relazioni economiche fra Italia e Cina e il tema del ruolo degli investimenti di Pechino nelle infrastrutture critiche in Europa. Cccc, del resto, non è un’impresa cinese qualunque, ma un colosso pubblico infrastrutturale specializzato proprio nella costruzione di ponti e opere portuali. Con un giro d’affari di oltre 130 miliardi di dollari nel 2021 e più di 220 dipendenti, è uno dei principali attori coinvolti nella Belt and Road Initiative (meglio nota in Italia come Nuova Via della Seta), l’iniziativa infrastrutturale promossa da Pechino e diventata sempre più strumento di ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 aprile 2023) Nei giorni scorsi, Pei Minshan, deputy general manager diCommunications Construction Company (Cccc) ha dichiarato al Sole 24 Ore che il colosso cinese è interessato alla costruzione deldi Messina. Le sue parole hanno riaperto con prepotenza la questione delle relazioni economiche fra Italia e Cina e il tema del ruolo degli investimenti di Pechino nelle infrastrutture critiche in Europa. Cccc, del resto, non è un’impresa cinese qualunque, ma un colosso pubblico infrastrutturale specializzato proprio nella costruzione di ponti e opere portuali. Con un giro d’affari di oltre 130 miliardi di dollari nel 2021 e più di 220 dipendenti, è uno dei principali attori coinvolti nella Belt and Road Initiative (meglio nota in Italia come Nuova Via della Seta), l’iniziativa infrastrutturale promossa da Pechino e diventata sempre più strumento di ...

