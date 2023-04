Il piano per la Banda ultra larga è da rifare. Il Comitato per la transizione digitale si dà 60 giorni per rivederlo in corso d’opera (Di giovedì 6 aprile 2023) La Strategia italiana per la Banda ultra larga s’ha da rifare. Lo ha fatto sapere il Comitato interministeriale per la transizione digitale (Citd) che si è riunito mercoledì. Su iniziativa del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti è stato “istituito un gruppo di lavoro interministeriale per l’elaborazione di una proposta di revisione della Strategia italiana per la Banda ultra larga“. La revisione del piano targato Vittorio Colao “avrà l’obiettivo di rilanciare il settore delle telecomunicazioni, favorire gli investimenti pubblici e privati, accelerare la realizzazione di infrastrutture 5G di nuova generazione, anche alla luce delle economie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) La Strategia italiana per las’ha da. Lo ha fatto sapere ilinterministeriale per la(Citd) che si è riunito mercoledì. Su iniziativa del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti è stato “istituito un gruppo di lavoro interministeriale per l’elaborazione di una proposta di revisione della Strategia italiana per la“. La revisione deltargato Vittorio Colao “avrà l’obiettivo di rilanciare il settore delle telecomunicazioni, favorire gli investimenti pubblici e privati, accelerare la realizzazione di infrastrutture 5G di nuova generazione, anche alla luce delle economie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : ??Ancora una violenza sessuale, su un treno regionale, senza che la vittima possa far nulla per fuggire, e senza nes… - lifegate : L’aeroporto Schiphol di #Amsterdam ha annunciato un piano per eliminare i voli dei jet privati. Com'era la storia… - GiovaQuez : Stallo per la commissione d'inchiesta sul Covid. AZ-IV vorrebbero allargare l'inchiesta anche alla gestione di Regi… - VOS188 : @GeorgeSpalluto Sono molto contenta per lui. Ragazzo serio che lavora e pian piano risale in classifica e fa molto… - CGILModena : RT @filctemcgil: ?? i #Sindacati hanno incontrato l’Ad di Eni #DeScalzi per la presentazione del piano industriale. #gas #lavoro #energia @… -