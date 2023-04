Il Paradiso delle Signore, trama 6 aprile 2023: l'ultimatum di Umberto (Di giovedì 6 aprile 2023) Umberto Guarnieri metterà alle strette Vittorio Conti nella puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 6 aprile 2023. L'imprenditore, infatti, come rivela la trama, discuterà con il direttore del grande magazzino milanese a proposito del Paradiso Market. Umberto, in particolare, solleciterà Vittorio ad acquistare la rivista altrimenti la farà chiudere e questo ultimatum metterà molto in crisi Conti. Nel frattempo, la situazione tra Maria e Vito sarà sempre più incandescente. La Puglisi, in particolare, dopo aver scoperto che Lamantia è l'uomo che ha tramato alle sue spalle con il padre in Sicilia, non avrà intenzione di perdonarlo. La stilista di abiti da sposa sarà risentita e delusa e non avrà ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 aprile 2023)Guarnieri metterà alle strette Vittorio Conti nella puntata de Ildi giovedì 6. L'imprenditore, infatti, come rivela la, discuterà con il direttore del grande magazzino milanese a proposito delMarket., in particolare, solleciterà Vittorio ad acquistare la rivista altrimenti la farà chiudere e questometterà molto in crisi Conti. Nel frattempo, la situazione tra Maria e Vito sarà sempre più incandescente. La Puglisi, in particolare, dopo aver scoperto che Lamantia è l'uomo che hato alle sue spalle con il padre in Sicilia, non avrà intenzione di perdonarlo. La stilista di abiti da sposa sarà risentita e delusa e non avrà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasocerno : La Colomba tradizionale delle Valli del Natisone al Paradiso dei golosi a San Pietro Così i nostri nonni festeggiav… - _ll66_ : RT @babifar22: Però manco può essere che uno che in vita ha fatto, detto e sdoganato di tutto, ora va protetto da chi fa ironia su di lui.… - fabi976 : RT @babifar22: Però manco può essere che uno che in vita ha fatto, detto e sdoganato di tutto, ora va protetto da chi fa ironia su di lui.… - FrancyontheMoon : Il paradiso per i fan del 'mi sono informato', del 'non sono schiavo del pensiero unico', del 'non mi sono fatto in… - simone_dela : RT @babifar22: Però manco può essere che uno che in vita ha fatto, detto e sdoganato di tutto, ora va protetto da chi fa ironia su di lui.… -