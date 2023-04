Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni 10-14 aprile: lieto annuncio per Salvatore (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Paradiso delle Signore prosegue con nuove puntate, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.05 su Rai Uno dal 10 al 14 aprile. Mentre Salvatore riceverà un’ottima notizia, Marcello e Ludovica sembrano riavvicinarsi, vista l’assenza di Adelaide. Ma il Barbieri scoprirà un dettaglio inaspettato. Proseguono i colpi di scena nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno a partire dalle ore 16.05. La soap nostrana prosegue con gran successo, tenendo incollati milioni di telespettatori quotidianamente davanti al piccolo schermo. Scopriamo dunque cosa accadrà nei nuovi episodi, in onda dal 10 al 14 aprile. Cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 aprile 2023) Ilprosegue con nuove puntate, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16.05 su Rai Uno dal 10 al 14. Mentrericeverà un’ottima notizia, Marcello e Ludovica sembrano riavvicinarsi, vista l’assenza di Adelaide. Ma il Barbieri scoprirà un dettaglio inaspettato. Proseguono i colpi di scena nelle prossime puntate de Il7, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno a partire dalle ore 16.05. La soap nostrana prosegue con gran successo, tenendo incollati milioni di telespettatori quotidianamente davanti al piccolo schermo. Scopriamo dunque cosa accadrà nei nuovi episodi, in onda dal 10 al 14. Cosa accadrà nelle nuove puntate de Il...

