Il Papa contro il "carrierismo" del clero: "Curiamo il gregge di Dio" (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Papa Francesco ha ricordato ai numerosi presbiteri e religiosi che assistevano alla messa del Crisma da lui celebrata a San Pietro che è il momento di "pascere il gregge di Dio e non più noi stessi" e smettere di "inseguire posti d'onore: il carrierismo nostro, fratelli". Altrimenti si scivola nel clericalismo. "Ecco il grande rischio: mentre restano intatte le apparenze, ci si ripiega su di sè e si tira a campare svogliati; la fragranza dell'unzione non profuma più la vita e il cuore non si dilata ma si restringe, avvolto nel disincanto. Quando il sacerdozio lentamente va scivolando sul clericalismo e il sacerdote si dimentica di essere pastore di popolo per diventare un chierico di Stato", ha spiegato. Vale per tutti, ha detto ancora Bergoglio, l'esempio degli Apostoli: "Gesù li scelse e sulla sua chiamata lasciarono le ... Leggi su agi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI -Francesco ha ricordato ai numerosi presbiteri e religiosi che assistevano alla messa del Crisma da lui celebrata a San Pietro che è il momento di "pascere ildi Dio e non più noi stessi" e smettere di "inseguire posti d'onore: ilnostro, fratelli". Altrimenti si scivola nel clericalismo. "Ecco il grande rischio: mentre restano intatte le apparenze, ci si ripiega su di sè e si tira a campare svogliati; la fragranza dell'unzione non profuma più la vita e il cuore non si dilata ma si restringe, avvolto nel disincanto. Quando il sacerdozio lentamente va scivolando sul clericalismo e il sacerdote si dimentica di essere pastore di popolo per diventare un chierico di Stato", ha spiegato. Vale per tutti, ha detto ancora Bergoglio, l'esempio degli Apostoli: "Gesù li scelse e sulla sua chiamata lasciarono le ...

