Il pachino e altre sovranità alimentari

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tanti anni fa, quando non ero un blogger e nemmeno un orafo come il playboy delle Canarie ama definirmi – no, non sono un orafo e definirmi così è offensivo nei confronti degli orafi, ma dimostra in pieno l’ignoranza del playboy della Bassa – fui assunto* dal consorzio dei produttori di aceto balsamico: c’era da fare il sito ufficiale del consorzio e all’epoca eravamo in pochi a fare siti web in Italia, e la società con cui collaboravo era una delle prime in Emilia Romagna a dedicarsi a questo genere di servizio. Fu in quell’occasione che scoprii che esistono due aceti diversi, uno è l’aceto balsamico tradizionale di Modena che è un prodotto DOP (Denominazione di Origine Protetta) e viene prodotto solo in provincia di Modena e Reggio Emilia. Ha un sapore più intenso e marcato, nonché una consistenza più corposa rispetto a quella dell’altro aceto, quello definito semplicemente Aceto ...