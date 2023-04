Il Napoli a Lecce vuole riprendere la corsa scudetto Inter e Milan venerdì in discesa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, le parole di #Spalletti su #Osimhen - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - CasoPensieri : @roberto_b82 @annatrieste Lecce Napoli non può farlo vincere nè perdere quindi per definizione non può essere la pa… - Tomy74918413 : @Giosue38964236 Ciao buona serata il Napoli gioca a Lecce ???? -

...00 Crvena Zvezda - Olympiacos 26 - 32 18:00 algiris - Maccabi 20 - 23 18:45 Fenerbahçe - Anadolu Efes Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 17:00 Salernitana - Inter 19:0021:00 Milan ...Inter , Milan e, le tre squadre che nella prossima settimana saranno impegnate nei quarti di ... quando Lautaro Martinez e compagni ebbero la meglio sula San Siro. Per rintracciare invece ...Con Osimhen ancora fuori (possibile rientro in Champions contro il Milan), Spalletti si affida a Raspadori come terminale offensivo. In difesa dentro Juan Jesus per Kim, a centrocampo gioca Elmas per ...

Probabili formazioni di Lecce-Napoli Sky Sport

in attesa di altri test più probanti e in particolare del doppio confronto sempre con i rossoneri in Champions League, potrebbe avere una prima risposta venerdì 7 aprile, quando alle 19 il Napoli sarà ...Dopo la sconfitta interna contro il Milan che non ha certamente minato gli equilibri della classifica, il Napoli è chiamato a rialzarsi a Lecce. I salentini sono in un periodo di forma complicato e ...