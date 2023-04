Il monumento ai Caduti restituisce la medaglia del Ventennio (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – Seguendo le tracce degli avi, questa volta, non dobbiamo tornare indietro troppo tempo. Una scoperta avvenuta negli ultimi giorni ci ricatapulta infatti nell’Italia degli anni Venti, quando nell’intera Nazione era ancora vivissimo il ricordo degli eroi di una Grande Guerra che riconsegnò libertà e dignità al popolo italiano. Oggi, nella caotica corsa alla Cancel culture e alle nuove ideologie progressiste antinazionali, la recente scoperta avvenuta in un paesino della Toscana sembra non destare interesse sulla stampa nazionale; e forse è meglio così. Si tratta di una medaglia dedicata ai Patti Lateranensi, fino a queste ultime ore conservata all’interno di un monumento ai Caduti della Prima guerra mondiale a Poggio a Caiano, comune di 9.904 abitanti della provincia di Prato. La medaglia fascista ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – Seguendo le tracce degli avi, questa volta, non dobbiamo tornare indietro troppo tempo. Una scoperta avvenuta negli ultimi giorni ci ricatapulta infatti nell’Italia degli anni Venti, quando nell’intera Nazione era ancora vivissimo il ricordo degli eroi di una Grande Guerra che riconsegnò libertà e dignità al popolo italiano. Oggi, nella caotica corsa alla Cancel culture e alle nuove ideologie progressiste antinazionali, la recente scoperta avvenuta in un paesino della Toscana sembra non destare interesse sulla stampa nazionale; e forse è meglio così. Si tratta di unadedicata ai Patti Lateranensi, fino a queste ultime ore conservata all’interno di unaidella Prima guerra mondiale a Poggio a Caiano, comune di 9.904 abitanti della provincia di Prato. Lafascista ...

