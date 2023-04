Il Milan di Cardinale Fatturato e media company. Grazie a... Ben Affleck

(Di giovedì 6 aprile 2023). Parola magica, parola chiave evocata chiaramente anche ieri da Scaroni nella tavola rotonda al Sole 24 Ore che, fra le altre cose, aveva per tema "come creare valore con un club e il ...

Tutti concetti su cui si basa la visione che Gerryha per il. Creare valore, appunto. Non è stato casuale che Scaroni abbia sottolineato la differenza tra la missione di Elliott e ...Commenta per primo Emergono nuovi particolari sulla cessione delda Elliott a RedBird di Gerry. Lo scorso 26 gennaio la Guardia di Finanza ha acquisito documenti in alcuni uffici (non nella sede del club rossonero) nell'ambito di un'inchiesta con al ...Per questo, il, capeggiato da Gerry, sta valutando altre opzioni. Tra le più valide c'è quella di San Donato Milanese , un comune vicino al capoluogo lombardo che presenta un'area ...

Emergono nuovi particolari sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird di Gerry Cardinale. Lo scorso 26 gennaio la Guardia di Finanza ha acquisito documenti negli uffici di alcuni studi legali ...100 milioni di motivi per avere fretta riguardo il nuovo stadio: il Milan spinge per allontanarsi da San Siro per arginare le perdite ...